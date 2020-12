EssilorLuxottica, cambio al vertice: Milleri Ad, Del Vecchio Presidente non esecutivo

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di EssilorLuxottica ha annunciato una modifica della governance, in linea con l’accordo di integrazione, per consentire al Vice Presidente Esecutivo Hubert Sagnières di andare in pensione.

Per mantenere la parità di poteri prevista dall’accordo, Sagnières e Del Vecchio lasceranno tutte le cariche esecutive in EssilorLuxottica, il primo mantenendo la carica di Vice Presidente non Esecutivo ed il patron di Luxottica quella di Presidente non Esecutivo.

Il CdA ha conferito tutti i poteri esecutivi a Francesco Milleri che sarà Ad e Paul du Saillant quale Vice Ad, fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione da parte dell’Assemblea annuale degli Azionisti del 2021. Paul du Saillant diventa Presidente e Amministratore Delegato di Essilor International.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deciso di pagare un acconto di dividendo per l’esercizio 2020 pari a 1,15 euro per azione in data 28 dicembre 2020 (ex-date:23 dicembre 2020). Questa decisione è stata presa alla luce dell’efficacia delle misure adottate per contenere i costi e preservare la liquidità messe in atto dalla Società e vista la solida ripresa nella seconda metà dell’anno.

“Desidero ringraziare Hubert per come ha guidato Essilor facendola diventare un’azienda di riferimento a livello globale e per il suo contributo nel fare di EssilorLuxottica l’azienda forte che è oggi”, ha commentato Leonardo Del Vecchio.

“Gli importanti progressi compiuti negli ultimi due anni, e più recentemente sotto la guida di Francesco e Paul, mi danno fiducia che questo è il momento giusto per me di fare un passo indietro e trasferire a loro i miei poteri esecutivi per assicurare una transizione di governance più fluida”, ha aggiunto Hubert Sagnières