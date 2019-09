EssilorLuxottica, aspettative di Equita per il Capital Market Day

editato in: da

(Teleborsa) – E’ previsto per domani, mercoledì 25 settembre, il Capital Market Day di EssilorLuxottica . Per il tanto atteso evento gli esperti di Equita presagiscono che i temi che dovranno essere presi con maggior peso nella valutazione del gruppo debbano essere la coesione del management e la sua capacità di riportare in accelerazione la crescita dei ricavi, ottenibile quest’ultima grazie alle sinergie di ricavo e tramite acquisizioni Bolt-on.

Nel dettaglio, senza prendere in considerazione GrandVision, gli esperti della sim hanno stimato un carg, ovvero tasso medio annuo di crescita (cagr) dei ricavi, del 5% al 2024 con un +4% organico e +1% da piccole operazioni di M&A.

Consigliando l’acquisto (buy) del titolo che alla borsa di Parigi, gli analisti di Equita spiegano la motivazione del loro giudizio.

“Resilienza dei consumi, accelerazione della crescita di ricavi e utili, utilizzando più aggressivamente anche il bilancio, e consolidamento della già chiara posizione di leadership, a nostro avviso, supportano una valutazione di EssilorLuxottica a 140 euro (target price), corrispondente a un multiplo prezzo/utile 2023 di 22 volte scontato a oggi e inclusivo del beneficio apportato da GrandVision”.

Al momento il titolo segna un rialzo dello 0,26%.