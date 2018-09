editato in: da

(Teleborsa) – La Consob rende noto che WorldQuant, dall’11 settembre 2018, ha ridimensionato lo “short selling” su Esprinet dallo 0,58% allo 0,48%.

Chiusura in profondo rosso oggi in Borsa per Esprinet, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 6,63%.