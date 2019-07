Esprinet, V-Valley sigla accordo per distribuzione soluzioni Kalliope

editato in: da

(Teleborsa) – Esprinet sigla un accordo di distribuzione con NetResults srl attraverso V-Valley, il distributore a valore aggiunto del Gruppo che metterà a disposizione dei propri clienti rivenditori la gamma delle soluzioni di telefonia VOIP e Unified Communiation di Kalliope.

La NetResults S.r.l., nata nel 2006 come Spin-Off dell’Università di Pisa, è un’azienda che produce sistemi ICT per la trasformazione digitale nelle imprese, in ottica Industry 4.0 e Smart Working, fortemente orientata alla Ricerca& Sviluppo. Oltre alla gamma di centralini VoIP Kalliope, lanciata sul mercato italiano nel 2008 e pensata sia per i System integrator che per i Service Provider, l’azienda progetta e sviluppa piattaforme e soluzioni per la misura percettiva della Quality of Experience dei servizi IT (Testing&Montoring).

Con V-Valley, NetResults srl sceglie un partner solido e affidabile in grado di supportare la crescita del business nel mercato italiano. V-Valley, grazie alle competenze della propria struttura e all’orientamento a fornire soluzioni a valore, offre ai propri clienti rivenditori una consulenza mirata, in grado di veicolare al meglio il valore dei prodotti Kalliope.

“Grazie a questo accordo V-Valley amplia la propria offerta di tecnologie PBX sia in modalità on-premise che cloud destinate al mondo delle piccole e medie imprese – ha commentato Luca Casini, Direttore Commerciale di V-Valley – . Questa collaborazione non fa altro che confermare la nostra volontà di divenire sempre più distributore di riferimento anche per le soluzioni di PBX & UCC”.