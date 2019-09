Esprinet, sottoscritto finanziamento a 3 anni da 152,5 milioni con pool banche

editato in: da

(Teleborsa) – Esprinet ha sottoscritto una RCF-Revolving Credit Facility a 3 anni con un pool di banche domestiche e internazionali per un importo complessivo pari a 152,5 milioni di euro.

Il finanziamento è assistito da una struttura di covenant finanziari tipici per di operazioni di lunga durata.

La nuova RCF ha visto una partecipazione notevolmente superiore rispetto alla misura massima inizialmente stabilita in 125 milioni di euro, ad ulteriore riprova della favorevole attitudine del ceto bancario nei confronti del Gruppo.

L’operazione fa seguito al rimborso integrale del precedente finanziamento in pool in essere per 72,5 milioni di euro (la connessa linea di credito revolving da 65.0 milioni di euro non era utilizzata).

Grazie a tale finanziamento, che va ad integrare gli altri finanziamenti “committed” del Gruppo (oltre 56 di euro di finanziamenti a medio-lungo termine in essere unitamente al programma triennale di cartolarizzazione di crediti commerciali da 100 milioni di euro) e gli affidamenti di natura commerciale, il Gruppo consolida la propria struttura finanziaria ormai totalmente adeguata a supportare i futuri sviluppi di business.