Esprinet, siglato il closing per l’acquisto del 100% di Dacom e IdMaint

(Teleborsa) – Esprinet, società quotata a Piazza Affari e leader nel sud Europa nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, ha perfezionato l’acquisto del 100% di Dacom, leader nella distribuzione specializzata di prodotti e soluzioni per l’Automatic Identification and Data Capture (AIDC), e del 100% di IdMaint, specializzata nei servizi di manutenzione e supporto tecnico pre e post vendita sui prodotti Auto-ID.

L’esecuzione dell’accordo era soggetta all’autorizzazione da parte dell’Antitrust italiano. Il corrispettivo pattuito di 13,9 milioni di euro è stato corrisposto oggi per cassa per 10,3 milioni di euro, utilizzando risorse disponibili. Esprinet sottolinea che restano validi i meccanismi di aggiustamento prezzo legati al calcolo di patrimonio netto effettivo, qualità del magazzino e posizione creditizia per la determinazione del prezzo definitivo, a un anno dalla data odierna.

Con questa operazione, che fa seguito all’acquisizione di GTI Group in Spagna, il Gruppo Esprinet si rafforza nel segmento Advanced Solutions, diventando il principale distributore nel Sud Europa nella nicchia dell’AIDC.