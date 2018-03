editato in: da

(Teleborsa) – La Consob comunica che, dal 22 marzo 2018, il Gruppo PDT Partners ha una posizione ribassista su Esprinet, dello 0,51%.

Nel frattempo, in Borsa, Esprinet estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 4,145 euro, in lieve aumento dello 0,61%. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 4,177 e successiva a 4,247. Supporto a 4,107.