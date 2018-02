Esprinet corre a Piazza Affari

(Teleborsa) – Partenza in rally per Esprinet che fa un balzo del 3,55%. Gli investitori festeggiano così i conti annunciati ieri 13 febbraio a mercati chiusi.

Esprinet archivia il quarto trimestre con utile netto in salita del 7% a 16,2 milioni di euro contro i 15,1 milioni dello stesso periodo del 2016. I ricavi netti consolidati pari a 1.089,6 milioni scivolano del 2% dai 1.116,5 milioni del quarto trimestre 2016.

Per quanto riguarda l’intero anno 2017 questo si è chiuso con ricavi netti consolidati in salita del 6% a 3.217,2 milioni contro i 3.042,3 milioni registrati nel 2016. L‘utile netto pari a 25,1 milioni mostra un calo del 7% dai 26,9 milioni precedenti.

Per l’esercizio 2018 il management riconferma una attesa di crescita dei ricavi in area “low-single digit” per effetto del positivo contributo delle attività italiane e dell’attesa riduzione dei ricavi in Spagna a seguito della erosione di fatturato nel “fulfillment consumer” in parte compensato dalla crescita nelle altre aree di business. A livello di redditività si prevede un EBIT compreso tra 39 e 41 milioni di euro al netto di componenti di reddito non ricorrenti.