Esprinet completa il programma di acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) – Esprinet, comunica di avere acquistato complessivamente, dal 17 febbraio 2020 al 24 febbraio 2020, n. 58.209 azioni ordinarie corrispondenti allo 0,11% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario pari a 5,3480 euro per azione, in esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie annunciato il 27 giugno 2019.

Per effetto di tali acquisti, alla data odierna la società detiene n. 2.620.217 azioni proprie, pari al 5,00% del capitale sociale.

Esprinet annuncia, inoltre, di aver completato il programma di acquisto di azione proprie avviato in data 11 luglio 2019 per un massimo di numero 1.470.217 azioni ordinarie (rappresentative del 2,81% del capitale sociale) ad un prezzo medio di 3,7428 euro per azione.

Intanto oggi sul listino milanese frazionale rialzo per la società leader nel sud Europa nella distribuzione di Information Technology, che mette a segno un modesto profit a +0,2%.