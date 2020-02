Esprinet, aggiornamento sul piano di acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Esprinet, in esecuzione del programma di buy-back annunciato il 27 giugno 2019, comunica di avere acquistato, dal 10 al 14 febbraio 2020, complessivamente 25.000 azioni ordinarie Esprinet, corrispondenti allo 0,05% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 5,1081 euro per azione, per un controvalore pari a 127.702,15 euro.

Per effetto di tali acquisti, al 14 febbraio, la Società ha in portafoglio 2.562.008 azioni proprie, pari al 4,89% del capitale sociale.

Nel frattempo, a Milano, Esprinet estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 5,57 euro.