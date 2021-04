Esprinet acquista azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – In attuazione della delibera dell’Assemblea degli Azionisti 7 aprile 2021 ed in esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie Esprinet ha comunicato di avere acquistato, dal 20 al 23 aprile 2021, complessive 382.795 azioni ordinarie corrispondenti allo 0,75% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario pari a 13,5576 euro per azione per un controvalore pari a 5.189.769,86 euro.

Per effetto di tali acquisti, al 23 aprile, il distributore all’ingrosso di informatica ed elettronica di consumo in Italia e Spagna detiene 735.109 azioni proprie, pari all’ 1,44% del capitale sociale.

Sul listino milanese, oggi, modesto guadagno per Esprinet che avanza di poco a +0,22%.