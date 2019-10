Esprinet acquista altre azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Esprinet, in esecuzione del programma di buy-back annunciato lo scorso 27 giugno, comunica di avere acquistato, dal 23 al 27 settembre 2019, complessivamente 30.000 azioni ordinarie, corrispondenti allo 0,06% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 3,6815 euro per azione, per un controvalore pari a 110.446,04 euro.

Per effetto di tali acquisti, alla data del 27 settembre 2019 la Società detiene 1.977.508 azioni proprie, pari al 3,77% del capitale sociale.

Peggiora, sul listino milanese, la performance di Esprinet, con un ribasso dell’1,22%, portandosi a 3,645 euro.