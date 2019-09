editato in: da

(Teleborsa) – L’Aeroporto di Milano Bergamo ha ospitato lo scorso fine settimana il nuovo Airbus A330-900 NEO (New Engine Option), primo esemplare ad avere operato su uno scalo italiano.

L’A330-900NEO, configurato con 18 posti in Business e ben 353 in Economy, è stato consegnato a Tolosa lo scorso 3 Settembre alla compagnia aerea portoghese HiFly, che nell’occasione ha operato per conto di AlbaStar.