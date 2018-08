Esodo estivo al via, sabato da bollino nero

editato in: da

(Teleborsa) – L’estate entra nel vivo e sono milioni gli italiani sulla strade della vacanze. Al via, dunque, il secondo fine settimana di esodo estivo. Previsto traffico da bollino nero nella mattinata di sabato, rosso nel pomeriggio e domenica mattina.

Il bollino rosso è scattato nella giornata di ieri, venerdì 3 agosto per gli spostamenti verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compreso l’itinerario E45 che collega i due versanti della penisola e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

Oggi, sabato 4, bollino nero nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio si prevede traffico intenso da bollino rosso, in direzione sud, sulle principali direttrici verso le località di mare e in uscita dai centri urbani.

Anche domenica 5 agosto contrassegnata dal bollino rosso, ma solamente al mattino.

Previsto, inoltre, il divieto di transito dei mezzi pesanti venerdì dalle 14.00 alle 22.00, sabato dalle 8.00 alle 22.00 e domenica dalle 7.00 alle 22.00.