ESI presenta domanda ammissione su AIM Italia

(Teleborsa) – ESI, società operante nel settore delle energie rinnovabili in Italia ed a livello internazionale, in qualità di EPC e System Integrator, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle azioni e warrant sul mercato AIM Italia. L’inizio delle negoziazioni è previsto per il 26 ottobre 2020.

La società intende utilizzare i proventi derivanti dall’offerta per finanziare il percorso di sviluppo che la stessa prevede di intraprendere sia attraverso una crescita organica, derivante dal consolidamento della propria posizione di mercato, dal rafforzamento dell’organizzazione e dalla penetrazione su ulteriori mercati esteri, sia per linee esterne.

Nel processo di quotazione, ESI S.p.A. è assistita da Integrae SIM (Nominated Advisor e Global Coordinator dell’operazione, Emintad (Advisor Finanziario), Norton Rose Fulbright (Legal Advisor), BDO (Società di Revisione) e Polytems Hir (Advisor di Comunicazione).