Esg Perception Index: Eni, Enel e CDP, campioni di sostenibilità

(Teleborsa) – Se fino a poco tempo il termine sostenibilità era considerato pressochè di nicchia, da diversi anni ormai ha letteralmente spopolato, diventando la chiave di molte strategie aziendali, al centro della programmazione presente che guarda però rigorosamente al futuro.

Un’ accelerazione rapida e decisa, a maggior ragione adesso, con la pandemia che, di fatto, ci ha invitato a riflettere seriamente sui nostri modelli di sviluppo, cambiandoli o persino rivoluzionandoli.



Reputation Science, società specializzata nell’analisi e gestione della reputazione, ha elaborato l’indice “ESG Perception Index” per misurare la percezione di sostenibilità delle aziende sul web, analizzando 1,2 milioni di contenuti relativi a 200 tra le maggiori imprese presenti sul mercato italiano, raccolti nel periodo tra gennaio e giugno 2021.

Stando al campione – molto ampio e differenziato – i settori percepiti come più attivi sul fronte della sostenibilità sono quelli dell’energia, dell’automotive e della finanza, che occupano l’85% delle prime 20 posizioni. Più indietro, ad esempio, il mondo della moda.

Come riporta il Sole24Ore, in testa alla classifica Enel , seguita da Eni e Cassa depositi e prestiti. Al quarto posto, prima azienda dell’automotive, Stellantis, mentre Intesa Sanpaolo , prima banca che compare, si piazza in nona posizione e Trenitalia al 16esimo.