(Teleborsa) – “Nel 2014 i Mondiali di calcio hanno generato per RCS in Italia circa 7 milioni di ricavi e circa 5 milioni di margine incrementali”. E’ la precisazione che arriva in una nota del gruppo editoriale che “in riferimento all’articolo pubblicato oggi 15 novembre, sul quotidiano Milano Finanza dal titolo Il flop Mondiali i piega RCS che riporta nel sottotitolo: Il disastro degli Azzurri inciderà sulla diffusione e sulla raccolta pubblicitaria della Gazzetta dello Sport che contava su decine di milioni di introiti dall’evento ed anche un danno che potrebbe pesare per decine di milioni”, sottolinea come i “dati non siano corretti e siano esageratamente sovrastimati, che non riflettono gli impatti in termini di ricavi e margini generati in occasione delle ultime competizioni Mondiali. E’ ragionevole attendersi – precisa RCS – che il forte e diffuso interesse per i Mondiali, anche in assenza della nostra nazionale e in considerazione delle iniziative che potranno essere lanciate in tale occasione, consentirà’ comunque di realizzare in Italia nel 2018 buona parte di tali ricavi e margini incrementali”. RCS sottolinea infine che il gruppo pubblica in Spagna la testata Marca, che beneficerà’ in termini di pubblicità’ e diffusione della partecipazione della nazionale spagnola ai Campionati Mondiali.

Esclusione Italia dai Mondiali, nessun impatto per RCS