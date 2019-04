Esautomotion, ottenuto riconoscimento credito di imposta ammissione AIM

editato in: da

(Teleborsa) – Esautomotion, holding operativa del Gruppo Esautomotion attivo nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine industriali, ha ricevuto dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese – comunicazione di riconoscimento del Credito di Imposta per un ammontare di Euro 500.000, pari all’importo massimo concedibile.

Tale ammontare sarà utilizzato a compensazione di altri tributi a debito dell’impresa.