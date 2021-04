Esautomotion, ok assemblea a bilancio e cedola

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Esautomotion, holding operativa del Gruppo Esautomotion attivo nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine industriali, ha approvato il Bilancio individuale di esercizio 2020 e la seguente destinazione dell’utile d’esercizio di Esautomotion pari a Euro 1.258,904 mila: Euro 636,000 mila come dividendo, corrispondente a Euro 0,05 per azione a valere sulle azioni in circolazione alla data di stacco; Euro 13,127 mila a riserva Utili su cambi; Euro 609,777 mila a riserva Utili portati a nuovo.

Tale dividendo verrà posto in pagamento in unica soluzione (cedola n.5) a partile dal 5 maggio 2021 con data stacco 3 maggio 2021 e record date il 4 maggio 2021.

Gli Azionisti hanno nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per tre esercizi, ossia sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, determinando in n. 7 (sette) i suoi componenti.

Sono stati nominati quali membri del Consiglio di Amministrazione: i signori Franco Fontana, Matteo Nobili, Gianni Senzolo, Andrea Senzolo, Angelo Gervasi e Carlo Cola, i quali sono stati tratti dalla lista n. 1 presentata congiuntamente dagli azionisti Franco Fontana e Gianni Senzolo (titolari di una partecipazione complessivamente pari al 65,25% del capitale sociale) che è stata votata dall’85,675% delle azioni rappresentate in assemblea; il signor Giuseppe Zottoli, che è stato tratto dalla lista n. 2 presentata dall’azionista Fin Tel S.r.l (titolare di una partecipazione pari al 6,94% del capitale sociale) che è stata votata dal 14,025% delle azioni rappresentate in assemblea.

L’Assemblea ha, inoltre, nominato il Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per tre esercizi, ovvero sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. Sono stati nominati, quali sindaci effettivi: i signori Manuel Coppola e Francesco Gianluca Pecere, tratti dalla lista n. 1 presentata congiuntamente dagli azionisti Franco Fontana e Gianni Senzolo (titolari di una partecipazione complessivamente pari al 65,25% del capitale sociale) che è stata votata dall’85,675% delle azioni rappresentate in assemblea; il signor Mirco Zucca tratto dalla lista n. 2 presentata dall’azionista Fin Tel (titolare di una partecipazione pari al 6,94% del capitale sociale) che è stata votata dal 14,025% delle azioni rappresentate in assemblea. quali sindaci supplenti: il signor Giulio Saporito, tratto dalla lista n. 1 presentata congiuntamente dagli azionisti Franco Fontana e Gianni Senzolo (titolari di una partecipazione complessivamente pari al 65,25% del capitale sociale) che è stata votata dall’85,675% delle azioni rappresentate in assemblea; il signor Andrea Fornaciari tratto dalla lista n. 2 presentata dall’azionista Fin Tel (titolare di una partecipazione pari al 6,94% del capitale sociale) che è stata votata dal 14,025% delle azioni rappresentate in assemblea.