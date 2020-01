Ernest Airlines si attiva per revoca provvedimento ENAC

editato in: da

(Teleborsa) – A seguito del provvedimento di sospensione della licenza di esercizio di Ernest S.p.A. a partire dal 13 gennaio 2020, adottato da ENAC a fine dicembre scorso, la compagnia aerea ha ribadito che sta attivando tutte le azioni mirate a ottenere la revoca dello stesso provvedimento.

Dopo aver proceduto a bloccare le vendite dei contratti di trasporto per i voli operati da Ernest Airlines a partire dal 13 gennaio, la compagnia aerea si sta adoperando per dimostrare di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e ottenere la revoca del provvedimento emesso da parte di Enac, che, va ricordato, non attiene a criticità che pregiudicano la sicurezza delle operazioni.