Ernest Airlines lancia la Summer 2019 confermando voli e aprendo nuove rotte

editato in: da

(Teleborsa) – Ernest Airlines, che ha inserito recentemente nella propria flotta un nuovo aeromobile Airbus A320ceo da 180 posti, riconferma per l’estate 2019 i collegamenti già attivi durante la stagione invernale tra Italia e Albania e Ucraina, aumentandone le frequenze e aggiungendo nuove rotte.

Fra le novità, annunciate da dichiara Massimo Di Perna, Sales & Marketing Director di Ernest, i voli da Genova e Roma Fiumicino per Tirana.

L’espansione continua anche nel mercato Italia e Ucraina, dove Ernest aumenta le frequenze per la stagione estiva e aggiunge nuove tratte che prima non erano servite da alcun altro vettore. La compagnia inizierà a operare nuovi voli da Milano Malpensa e Roma Fiumicino per Kharkiv, come anche da Genova verso Kiev.

In totale saranno 11 le rotte operate dall’Italia verso l’Ucraina da sette aeroporti italiani: Bologna, Genova, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Napoli, Roma Fiumicino e Venezia e verso l’Albania da otto aeroporti italiani: Bologna, Genova, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Pisa, Roma Fiumicino, Venezia e Verona.