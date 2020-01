Ernest Airlines dall’espansione alla chiusura

editato in: da

(Teleborsa) – Da 24 ore il mondo del trasporto aereo italiano conta una compagnia aerea in meno. Ernest Airlines, causa mancata ricapitalizzazione che serviva a fornire le necessarie garanzie economiche di operatore a Enac, ha sospeso le operazioni dopo tre anni mezzo.

Compagnia italiana con capitali svedesi, Ernest Airlines è stata fondata dal miliardario Markus Persson, insieme al partner d’affari e connazionale Jakob Pòrser. Tra i co-fondatori il presidente Chady El Tanniz, italiano con origini libanesi, Ilza Xhelo, Chief Commercial Officer, e in passato direttore commerciale di Belle Air, e David Girhammar, direttore della comunicazione con un passato nel settore fashion dove ha lavorato per Giorgio Armani.

Ernest aveva iniziato il 1° Luglio 2016, volando con Mistral Air, prima dell’acquisizione agli inizi del 2017 del primo aeromobile, l’Airbus A319 EI-FVG, uscito dalla flotta Iberia, seguito nell’agosto dello stesso anno dall’Airbus A320 EI-GCC, proveniente dalla TAM. Il network di Ernest si è sviluppato verso l’Albania e l’Ucraina da una decina di aeroporti in Italia. Nella stagione invernale 2017/2018, la compagnia ha impiegato un terzo aereo, un Boeing 737 in leasing da AlbaStar. Dopo avere stipulato un accordo di codeshare con Pobeda (gruppo Aeroflot) per i collegamenti con Mosca Vnukovo, Ernest ha ricevuto nel dicembre 2018 un Airbus A320 dotato di Sharklets, immatricolato EI-LIX, e nell’estate dello scorso anno un A320 che aveva operato per la compagnia Scoot di Singapore, immatricolato EI-LIN.

Ernest ha operato dalle basi di Malpensa, Bergamo, Roma e Verona, aprendo rotte verso l’Ucraina, in particolare Odessa e Kharkiv in aggiunta a Kiev e L’viv.

Nell’ottobre 2019, in occasione del TTG, Ernest aveva presentato la Summer 2020 che prevedeva collegamenti con Olbia e l’ordine per l’acquisto di un nuovo A320NEO.