Ernest Airlines annuncia accordo di codeshare con Pobeda Airlines

(Teleborsa) – Ernest Airlines, compagnia aerea italiana con sede a Milano, annuncia ufficialmente la partnership con il vettore russo Pobeda Airlines. Si tratta del primo accordo di codeshare siglato tra due compagnie aeree low cost che collegano l’Italia e la Russia.

L’accordo commerciale prevede che Ernest Airlines sia il marketing carrier e Pobeda l’operating carrier. Il codice “EG” di Ernest Airlines viene inserito per identificare i voli Pobeda in partenza dai principali aeroporti italiani per l’Aeroporto Internazionale di Mosca Vnukovo.

I voli, operati in codeshare da Pobeda, partono da 10 aeroporti italiani per Mosca, sulle seguenti rotte: Milano Bergamo-Mosca; Roma-Mosca; Treviso-Mosca; Genova-Mosca; Pisa-Mosca; Rimini-Mosca; Bari-Mosca; Palermo-Mosca; Cagliari-Mosca; Catania-Mosca;

Inoltre, Ernest diventa ufficialmente GSA (General Sales Agent) di Pobeda nel territorio italiano. Ernest Airlines si vedrà infatti coinvolta nella promozione e nella organizzazione delle vendite dei voli operati in codeshare dall’Italia per la Russia nel settore trade italiano.