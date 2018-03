ERG vende a Greencoat UK Wind il 100% di Brockaghboy Windfarm

(Teleborsa) – ERG ha ceduto al fondo Greencoat UK Wind, quotato alla Borsa di Londra e specializzato in investimenti nelle rinnovabili, il 100% del capitale di Brockaghboy Windfarm (BWF).

La società di diritto inglese è titolare del parco eolico da 47,5 MW realizzato in Irlanda del Nord, nella contea di Londonderry da ERG e TCI Renewables Ltd.

L’enterprise value dell’operazione ammonta a circa 163 milioni di sterline (pari a circa 185 milioni di euro).

“La decisione di vendere BWF, – ha commentato Luca Bettonte, CEO di ERG – è stata motivata dal ritorno dell’investimento estremamente elevato in virtù sia della rapida monetizzazione dello stesso, che soprattutto dal significativo apprezzamento del mercato per uno degli ultimi parchi accreditati per i NIRO, i certificati verdi in Irlanda del Nord. I proventi della dismissione contribuiranno a finanziare la crescita delineata nel piano industriale 2018-2022 approvato dal CDA in data odierna”