ERG, risultato netto 2020 in aumento. Dividendo di 0,75 euro

(Teleborsa) – ERG, società energetica quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, ha chiuso il 2020 con un margine operativo lordo consolidato adjusted di 481 milioni di euro, dai 504 milioni di euro dell’anno precedente, e un utile netto di gruppo al netto di poste straordinarie a 106 milioni di euro, contro i 104 milioni del 2019. Il CdA proporrà agli azionisti un dividendo di 0,75 euro per azione.

“Riteniamo decisamente soddisfacenti i risultati raggiunti, con una flessione contenuta del margine operativo lordo rispetto allo scorso anno, ma all’interno della guidance – ha commentato Luca Bettonte, amministratore delegato di ERG – L’utile netto al contrario è in crescita grazie ad una struttura di debito più efficiente”.

ERG ricorda che “prosegue, seppur con qualche ritardo dovuto alla crisi pandemica e al difficile contesto autorizzativo in Europa, il percorso di crescita all’estero dove la capacità eolica attualmente in costruzione o ready to build ha raggiunto i 336 MW tra Regno Unito, Francia e Polonia mentre in Germania è stato firmato un accordo di co-sviluppo per 600 MW nel fotovoltaico”.

Per il 2021 il gruppo prevede un margine operativo lordo compreso in un intervallo tra 480 e 500 milioni di euro, un indebitamento netto fra i 1.350 e i 1.450 milioni, inclusivi di investimenti che si attesteranno tra i 235 e i 275 milioni di euro, in gran parte destinati alla costruzione dei progetti greenfield in Gran Bretagna, Polonia e Francia.