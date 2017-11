ERG entra nel solare con acquisizione di Forvei

(Teleborsa) – ERG, tramite la propria controllata ERG Power Generation, ha sottoscritto un accordo con VEI Green, holding di investimento controllata da PFH e partecipata da primari investitori istituzionali italiani, per l’acquisto del 100% di ForVei, nono operatore fotovoltaico in Italia.

ForVei, joint venture tra VEI Green e Foresight costituita nel 2011, possiede e gestisce 30 impianti fotovoltaici, entrati in esercizio tra il 2010 ed il 2011, collocati in 8 regioni comprese tra il Nord e il Sud Italia, con una capacità installata di 89 MW ed una produzione annua di circa 136 GWh, pari a circa 77 kt di emissione di CO2 evitata. Il 100% della capacità installata beneficia di incentivi con una scadenza media al 2030.

L’enterprise value dell’operazione è pari a 336 milioni di euro; l’EBIDTA annuo atteso per il 2017 è di circa 35 milioni di euro. Gli asset sono attualmente finanziati tramite project financing non-recourse per un importo di circa 180 milioni di euro, e contratti di leasing per un importo di circa 60 milioni di euro. Il closing dell’operazione, previsto entro la fine di gennaio 2018, rimane condizionato all’approvazione dell’operazione da parte dell’Antitrust e al gradimento da parte delle banche finanziatrici.

Luca Bettonte, Amministratore Delegato di ERG, ha commentato: “L’acquisizione di questa importante piattaforma fotovoltaica di 89 MW segna l’ingresso di ERG nel solare ed è un ulteriore importante tassello nella strategia di diversificazione tecnologica