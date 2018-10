ERG, Ebitda oltre 600 milioni al 2022. Bettonte: pronti a nuovi investimenti

editato in: da

(Teleborsa) – ERG punta ad aumentare la redditività nei prossimi quattro anni: il piano industriale al 2022 terminerà con un Ebitda di oltre 600 milioni di euro. Si tratta di una stima leggermente più alta rispetto alla previsione contenuta fornita lo scorso marzo.

L’Amministratore Delegato Luca Bettonte, facendo il punto con la stampa in occasione dei festeggiamenti per gli 80 anni dell’azienda, ha spiegato che l’obiettivo di Ebitda potrà consentire a ERG di fare una “nuova grande ondata di investimenti”.

“Il nostro piano punta ad una crescita importante in Europa in alcuni selezionati paesi come la Germania, la Francia e la Gran Bretagna e per parchi eolici da soli o in accordo di co-sviluppo” – ha continuato Bettonte – sottolineando che quanto all’Italia, l’azienda punta a un “importante piano di repowering e di reblading” vale a dire di sostituzione dell’intera torre eolica o delle sole lame per l’allungamento del ciclo di vita degli impianti.