Erg, da coronavirus impatto contenuto su aspettative 2020

(Teleborsa) – Via libera dall’assemblea degli azionisti do Erg al bilancio 2019 che evidenzia un utile di 11 milioni di euro. L’Assemblea ha deliberato il pagamento di un dividendo di 0,75 euro per azione, che sarà messo in pagamento a partire dal 20 maggio 2020 (payment date), previo stacco della cedola a partire dal 18 maggio 2020 (ex date) e record date il 19 maggio 2020.

“Al riguardo – spiega Erg – alla luce delle valutazioni ad oggi effettuate circa l’impatto dell’emergenza COVID-19, si ritiene che il pagamento del dividendo non influisca né sulla stabilità finanziaria del Gruppo nel breve così come nel medio termine, né riduca la capacità di investimento nella crescita e nello sviluppo, anche tenuto conto che da sempre la politica di distribuzione adottata dal Gruppo si basa sulla compatibilità del pagamento dei dividendi con la solidità finanziaria, nell’ottica della crescita sostenibile nel lungo periodo”.

Erg, nonostante la crisi sanitaria internazionale in atto, come noto, ha determinato una significativa generale contrazione della domanda di energia elettrica su tutti i mercati di riferimento, per effetto principalmente delle limitazioni imposte a parti delle attività produttive, conferma “gli impegni sul programma di investimenti annunciato in occasione della presentazione dei risultati al 31 dicembre 2019. Eventuali possibili ritardi dovuti al rallentamento dei processi autorizzativi e delle attività di costruzione previste, ad oggi non modificano nella sostanza le aspettative di investimento”. La società informa inoltre che “ad oggi gli effetti attesi sui risultati di Gruppo possono ritenersi contenuti, e tali da non dovere al momento modificare le aspettative economico-finanziarie di fine anno“.

In occasione della comunicazione dei risultati relativi al primo trimestre, anche alla luce delle più recenti evoluzioni dell’epidemia e della concreta attuazione della Fase 2, Erg fa sapere che “saranno come di consueto fornite indicazioni, ed eventuali aggiornamenti, sulle guidance per il 2020 circa la previsione dei risultati economici e finanziari dell’anno”.