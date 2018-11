ERG conferma guidance 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Nei primi nove mesi 2018, i ricavi della gestione caratteristica di ERG sono pari a 766 milioni, sostanzialmente in linea rispetto ai primi nove mesi del 2017 (759 milioni).

Il margine operativo lordo adjusted si attesta a 381 milioni, superiore rispetto ai 356 milioni registrati un ano fa.

Il risultato operativo netto adjusted è stato pari a 178 milioni (168 milioni nei primi nove mesi del 2017) mentre il risultato netto di Gruppo adjusted è stato pari a 92 milioni, in crescita rispetto al risultato di 88 milioni dei primi nove mesi del 2017.

L’utile netto netto di Gruppo si è attestato a 124 milioni (88 milioni nei primi nove mesi del 2017 restated).

L’indebitamento finanziario netto risulta pari a 1.389 milioni, in aumento (157 milioni) rispetto al 31 dicembre 2017 (1.233 milioni) e riflette gli investimenti del periodo (484 milioni), la distribuzione dei dividendi (171 milioni), il pagamento di una posizione debitoria legata ad acquisti OIL di anni pregressi (42 milioni) e il pagamento delle imposte (8 milioni), in parte compensati dal positivo flusso di cassa del periodo (262 milioni), dall’incasso del corrispettivo di cessione di TotalErg (180 milioni) e di Brockaghboy (106 milioni).

“Risultati ancora in crescita nel trimestre, a conferma del trend osservato da inizio anno. Anche in questi tre mesi dell’anno caratterizzati da scarsa ventosità e forte idraulicità, la grande complementarietà delle diverse fonti di energia, e l’apporto della nuova capacità nel Solare in Italia e nel Wind in Europa, hanno contribuito in modo determinante all’ottenimento di risultati superiori allo scorso anno“ – ha commentato Luca Bettonte Amministratore Delegato di ERG –. Questi fattori, supportati anche da uno scenario prezzi favorevole – ha aggiunto il top manager – hanno più che compensato nell’Eolico la scarsa ventosità, i maggiori oneri di sbilanciamento e il venire meno degli incentivi su una parte della produzione italiana, e nel Termoelettrico il minor valore dei Certificati Bianchi e la contrazione dei margini di generazione attribuibile alla crescita del prezzo della CO2. Alla luce di tali risultati rimaniamo confidenti nel confermare l’incremento della Guidance indicato al termine del primo semestre, per cui prevediamo per la fine del 2018 un Margine Operativo Lordo tra i 490 e i 500 milioni di Euro ed un indebitamento finanziario netto di 1.350 milioni di Euro, dopo aver distribuito dividendi per 171 milioni di Euro, ed includendo investimenti compresi tra i 520 e i 540 milioni di Euro”.