ERG cede la propria partecipazione in TotalErg

(Teleborsa) – ERG e Total Marketing Services hanno firmato un accordo vincolante con il Gruppo api finalizzato alla cessione del 100% delle azioni di TotalErg, società attiva nella distribuzione di prodotti petroliferi e nella raffinazione. Il perimetro dell’operazione comprende circa 2.600 stazioni di servizio della rete, il polo logistico di Roma ed il 25,16% della raffineria di Trecate.

L’efficacia dell’operazione, il cui closing è atteso entro il 31 gennaio 2018, è condizionata all’approvazione dell’Antitrust ed al completamento della scissione del ramo di azienda di TotalErg relativo al settore dei lubrificanti a favore di Total Italia, con riferimento alla quale ERG e Total Marketing Services, hanno siglato un accordo vincolante che prevede la vendita da parte di ERG al Gruppo Total della propria quota (51%) in tale società.

L’importo complessivo che ERG S.p.A. incasserà per l’equity value dalla transazione è pari a 273 milioni di euro. Tale ammontare è inclusivo dei dividendi straordinari distribuiti da TotalErg S.p.A. per complessivi 71 milioni di euro (di cui 20 milioni di euro pagati in data 11 maggio 2017 e i restanti in data 26 ottobre 2017) e di una componente differita di 36 milioni di euro circa, regolata da un vendor loan agreement con scadenza a 5 anni e mezzo, sottoscritto con la stessa api S.p.A.

“Siamo molto soddisfatti del risultato di questa importante operazione che segna la definitiva uscita del Gruppo ERG dal mondo OIL – ha dichiarato Luca Bettonte, Amministratore Delegato di ERG -. Un’operazione che si conclude dopo oltre un anno di intenso e complesso lavoro, e che ci permette di massimizzare il valore della nostra partecipazione nell’ambito del processo di consolidamento del settore Downstream in Italia. Questa cessione, coerente con la nostra strategia ed il nostro ruolo di produttori di energia verde ci permette di rafforzare ulteriormente la capacità finanziaria al fine di proseguire il nostro percorso di crescita nelle Rinnovabili.”

Nell’operazione di vendita, ERG S.p.A. è stata assistita da HSBC (financial advisor), DLA Piper (legal advisor) ed Ernst & Young (accounting & tax).