Equita, UBI alza il target price

editato in: da

(Teleborsa) – UBI Banca ha deciso di rivedere al rialzo il prezzo obiettivo su Equita portandolo a 3,77 euro dai 3,13 della precedente indicazione. Il giudizio “buy” è stato confermato.

“Equita ha riportato un solido set di risultati nel quarto trimestre 2020 che ci ha spinto ad aumentare le nostre stime per la quarta volta consecutiva sulla scia di miglioramenti che consideriamo strutturali, anche grazie a una campagna di M&A aggiuntiva nelle divisioni Global Markets e IB”, hanno sottolineato gli analisti di UBI.

“Nonostante la riduzione del payout, i dividendi dovrebbero crescere nel prossimo futuro come conseguenza di una maggiore crescita del reddito netto – hanno aggiunto – Prevediamo una crescita del 7,5% su base annua per il dividendo 2021 e un altro 4,7% per il 2022″.

Intanto migliora l’andamento a Piazza Affari di Equita Group, che si attesta a 3, con un aumento dello 0,33%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 3,027 e successiva a 3,087. Supporto a 2,967.