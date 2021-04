Equita, ok da soci a bilancio e aumento di capitale per piani di incentivazione

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di Equita Group, presieduta da Francesco Perilli in qualità di presidente, ha approvato all’unanimità dei presenti il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e la distribuzione di un dividendo, lordo di imposte, pari a 0,20 euro per azione in circolazione.

È stato espresso parere favorevole sulla Prima e sulla Seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e sulle modifiche al “Piano Equita Group 2020-2022 per l’alta dirigenza basato su stock options”. L’assemblea ha nominato Marzio Perrelli quale consigliere indipendente del CdA; Perrelli resterà in carica sino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

In sede straordinaria, l’assemblea ha deliberato l’aumento a pagamento del capitale sociale per massimi nominali 800.000 euro mediante l’emissione di massime 3.500.000 azioni prive di valore nominale, a servizio dei piani di incentivazione in favore dei dipendenti del gruppo. Tale approvazione non produrrà ulteriori effetti diluitivi in quanto la diluizione massima dei piani coincide con quella precedentemente annunciata.