Equita, Intesa Sanpaolo conferma “buy” e alza target price

(Teleborsa) – Alla luce dei positivi risultati trimestrali di Equita, gli analisti di Intesa Sanpaolo alzano il target price sul titolo da 3,8 a 3,9 euro, confermandone la raccomandazione “buy”.

Per gli esperti dell’istituto di credito guidato da Carlo Messina, “il gruppo Equita ha riportato una solida serie di risultati nel primo trimestre di quest’anno con una crescita dei ricavi a doppia cifra in tutte le divisioni, non sempre supportata da un contesto di mercato positivo”. Equita – si legge nella nota della banca – “sembra sfruttare la sua passata strategia di diversificazione”.