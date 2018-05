Equita Group raddoppia l’utile nel trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – I risultati del 1° trimestre 2018 di Equità Group mostrano una significativa progressione rispetto ai dati del 2017, principalmente per l’elevata performance dell’area Investment Banking e per il progressivo sviluppo dell’Alternative Asset Management.

I ricavi netti sono stati pari a Euro 18,7 milioni, in crescita del 43% rispetto al 1° trimestre del 2017.

L’utile netto è passato da Euro 2,2 milioni ad Euro 4,4 milioni (+97%), sia per l’incremento dell’utile delle attività ordinarie sia per la minor incidenza delle imposte sul reddito che sono scese dal 35% dell’utile delle attività ordinarie del 1° trimestre 2017 al 29% del 1° trimestre 2018 per effetto dell’eliminazione dell’addizionale IRES su Equita SIM S.p.A. e dei benefici derivanti dall’ACE.

Il Total Capital Ratio al 31 marzo 2018 è pari al 25,11% rispetto al 29,84% del 31 dicembre 2017. La differenza è da imputarsi principalmente ai maggiori investimenti in società finanziarie.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel primo trimestre del 2018 – ha commentato l’Amministratore Delegato Andrea Vismara – e del progressivo sviluppo delle aree di Investment Banking e di Alternative Asset Management che ha consentito un’ulteriore crescita e diversificazione dei ricavi, in linea con quanto comunicato al mercato in sede di IPO”.