Equita Group annuncia la nascita di Equita Capital SGR

(Teleborsa) – Equita, l’investment bank indipendente italiana, annuncia la nascita di Equita Capital SGR, la nuova management company del Gruppo che offrirà la propria expertise nell’ambito della gestione di attivi liquidi e illiquidi a investitori istituzionali ed a reti bancarie alla ricerca di soluzioni personalizzate. Nelle attività di gestione la SGR porrà grande enfasi sui temi ESG che caratterizzano le piccole e medie imprese italiane e sarà supportata da un team di lavoro interno che collabora con Altis – Università Cattolica, la scuola di alta direzione aziendale dell’Università Cattolica con cui Equita ha siglato un’apposita partnership a febbraio 2019.

L’autorizzazione di Banca d’Italia, ottenuta in data 23 luglio 2019, permetterà dunque alla SGR di avviare le proprie attività ottimizzando quanto già svolto in questi anni da Equita nell’Alternative Asset Management. Tale divisione si configura infatti come la terza area chiave del Gruppo ed evidenzia interessanti opportunità di crescita per i prossimi anni, grazie anche alle sinergie con le altre aree di business come la ricerca.

Grazie alle gestioni e ai fondi in delega dal Gruppo Credem, cui si aggiunge il fondo “Equita Private Debt Fund” lanciato nel 2016, Equita Capital SGR inizierà le proprie attività con più di un miliardo di asset under management.

Positivo il titolo Equita a Piazza Affari: +2,26%.