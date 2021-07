editato in: da

(Teleborsa) – EQT e Goldman Sachs rilevano Parexel International per un enterprise value di 8,5 miliardi di dollari.

Il fornitore di servizi di ricerca per il settore farmaceutico, con base in Massachusetts, è stato venduto dal private londinese Pamplona Capital Management, che lo aveva acquisito nel 2017 per circa 5 miliardi di dollari.