ePRICE sigla accordo con Carrefour Italia per vendita online de “gli Essenziali”

editato in: da

(Teleborsa) – Accordo tra ePRICE e Carrefour Italia per la vendita online de “gli Essenziali”, panieri precomposti da beni di uso quotidiano e declinati per tipologia di necessità di spesa. Come si legge in una nota, la filiale italiana del gruppo GDO francese “dopo aver testato con successo sulla sua piattaforma e-commerce la formula innovativa di questi Box, ha scelto ePRICE quale partner di vendita, in affiancamento al proprio canale online”.

La proposta iniziale include la vendita e la distribuzione di quattro tra Box alimentari e Kit tematici. Il kit spesa è composto da prodotti a marchio Carrefour oltre che da prodotti dei principali brand presenti nella grande distribuzione organizzata. Oltre alla vendita dei Box sulla propria piattaforma e-commerce, ePRICE si occuperà anche della consegna a domicilio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle misure igienico-sanitarie indicate dalle autorità.

“Siamo molto soddisfatti di essere stati scelti da un player prestigioso come Carrefour Italia a conferma della validità della nostra piattaforma. Con questo accordo ampliamo ulteriormente la nostra gamma di prodotti affiancando ai prodotti high-tech e grandi elettrodomestici, le nuove categorie – ha commentato Gaetano Gasperini, Direttore Generale di ePRICE. “Abbiamo voluto testare l’efficacia distributiva di uno dei più importanti canali di market place del panorama italiano, per amplificare e rafforzare la distribuzione di uno dei nostri attuali prodotti innovativi”, ha dichiarato Roberto Simonetto, Direttore Commerciale di Carrefour Italia.

(Foto: © Raffaele1 | Dreamstime.com)