ePrice rende noti fabbisogno finanziario e Piano industriale

(Teleborsa) – Su richiesta di Consob, ePrice rende nota la stima del fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo per i dodici mesi successivi al 30 settembre 2019, determinata senza tener conto dei proventi o degli effetti rivenienti dall’Aumento di Capitale, fornendo, altresì, indicazioni in merito al fabbisogno finanziario previsto per i mesi antecedenti l’eventuale incasso dei proventi dell’Aumento di Capitale ed alle relative modalità di copertura.

Oltre a questo, la società comunica il proprio Piano Industriale 2019-2024 approvato in data 30 settembre 2019 dove si evidenzia un fabbisogno finanziario netto complessivo fino alla fine del 2020 pari ad un importo massimo di 10 milioni di euro. A causa della stagionalità storica dell’andamento dei ricavi del mercato e della Società, il maggiore consumo di cassa si concentra nei primi mesi dell’anno e durante l’estate e, quindi, per i dodici mesi successivi al 30 settembre 2019 rimane invariato l’importo massimo di 10 milioni in quanto negli ultimi mesi dell’anno è previsto che vi sia produzione di cassa e che, quindi, il fabbisogno finanziario vada a diminuire.

La proposta di delibera di aumento di capitale prevede, quale termine ultimo per la raccolta delle sottoscrizioni, il 31 maggio 2020. È tuttavia intenzione della Società, completare il prospettato aumento di capitale il prima possibile e, indicativamente e compatibilmente con il rilascio delle necessarie autorizzazioni, entro la fine del mese di marzo 2020.

Il fabbisogno finanziario previsto dal Piano Industriale 2019-2024 fino al 31 marzo 2020 è stimato in circa 6 milioni a causa della stagionalità.

Inoltre, la Società ha attualmente in corso trattative con alcuni istituti bancari ai fini dell’ottenimento di un finanziamento “bridge” per un importo massimo pari a 5 milioni di euro, trattative che sono subordinate all’effettiva approvazione da parte dell’Assemblea della proposta di aumento di capitale.

Qualora le suddette trattative non dovessero avere esito positivo, la Società procederà a gestire l’eventuale differenza tra le disponibilità sopra indicate e le prevedibili esigenze di cassa limitando temporaneamente l’impiego di circolante attraverso la riduzione degli acquisti di merce nei primi mesi del 2020.

Per ePrice il terzo trimestre 2019 si è chiuso con ricavi pari a 30,1 milioni, Ebitda pari a -2,8 milioni e risultato netto pari a -3,7 milioni, le disponibilità di cassa sono pari a 1,9 milioni con una posizione finanziaria netta pari a – 15,3 milioni e a -2,4 milioni al netto degli effetti previsti dal principio contabile IFRS16.

Al momento il titolo a Piazza Affari segna un rosso del 3,97%.

