ePrice intravede una ripresa. Ainio: “Piano procede bene, risultati nei prossimi mesi”

editato in: da

(Teleborsa) – Per ePRICE si intravede un barlume di ripresa a inizio 2018, mentre il management spinge sull’acceleratore per l’implementazione del piano di rilancio del gruppo attivo nell’eCommerce. E’ quanto affermato da Paolo Ainio, Amministratore Delegato di ePRICE, in una intervista rilasciata a Teleborsa in occasione della Star Conference di Milano.

Abbiamo domandato al numero uno di ePRICE come sta andando l’implementazione del piano, che punta su un raddoppio dei volimi su Marketplace ed sui servizi, e come stanno andando i primi mesi del 2018.

“Nel 2017 il nostro mercato specifico ha rallentato, nel 2018 lo vediamo migliorare un po’ ma non ancora tornare ai livelli del 2016″, ha confermato Ainio.

“Il nostro piano sta procedendo bene”, ha aggiunto il manager, precisando “stiamo cambiando parecchie cose in azienda quindi vedremo nei prossimi mesi e verso la fine dell’anno i risultati“.

“Il driver di crescita fondamentale – ha spiegato – è uno switch tra l’offline e l’online, i consumatori che si spostano online sono ormai un fatto acquisito e noi siamo dentro questo trend, cercando di fare un po’ meglio del mercato.”