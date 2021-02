ePRICE, il calendario finanziario del 2021

editato in: da

(Teleborsa) – L’Azienda leader dell’e-Commerce italiano ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l’anno 2021.

In linea con la politica dei dividendi, il management di ePRICE delibererà la data di stacco e di pagamento di eventuali dividendi che saranno distribuiti nel corso dell’anno.

Giovedì 11/03/2021

CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2020

Giovedì 29/04/2021

Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020

Mercoledì 22/09/2021

CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

(Foto: © Raffaele1 | Dreamstime.com)