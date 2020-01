ePRICE ha nominato il nuovo Direttore Generale

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di ePRICE ha nominato Gaetano Gasperini quale Direttore Generale del gruppo, con decorrenza entro l’1 marzo 2020. Questo incarico si va a inserire nel quadro del rafforzamento manageriale della Società, già intrapreso all’inizio dell’anno con l’inserimento di Stefano Crespi quale nuovo Chief Financial Officer.

E’ quanto comunica l’azienda leader dell’e-Commerce italiano in una nota specificando che, in coerenza con l’esigenza del nuovo assetto di governance e in prospettiva dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea degli Azionisti lo scorso 12 novembre, Paolo Ainio ha convenuto di mettere a disposizione del Consiglio di Amministrazione il proprio mandato di Amministratore Delegato in coincidenza

con l’ingresso in Società del nuovo Direttore Generale, mantenendo come Presidente alcune deleghe operative in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione, con gli organi di controllo del mercato finanziario e di comunicazione istituzionale.

