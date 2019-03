ePrice, Fondo Sator presenta lista candidati CdA e sindaci

editato in: da

(Teleborsa) – Arepo BZ, veicolo indirettamente controllato dal Fondo Sator, titolare di una quota del 20,85% di ePrice (circa 8,6 milioni di azioni ordinarie) ha presentato le proprie liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in occasione della prossima assemblea ordinaria convocata per il giorno 16 aprile 2019 in unica convocazione.

Per il Consiglio di Amministrazione viene indicato Moshe Sade Bar (con la qualifica di Presidente), assieme a Francesca Sabatini, Francesca Luchi, Serenella Rossano, Giorgio Gabrielli, Mariano Carozzi, Giacomo Garbuglia.

La lista per il rinnovo del Collegio Sindacale è così composta: Giorgio Amato (Presidente e sindaco effettivo), Francesca Marchiori (sindaco effettivo) e Sonia Ferrero (sindaco supplente).

“La decisione di presentare le predette liste risiede nel fatto che allo stato si ritiene necessaria una discontinuità strategica”, sottolinea Sator, che identifica come “prioritarie” per la società “la ricerca di soluzioni di crescita esterna, in Italia e all’estero, non escludendo alcuna opzione, ivi comprese l’acquisizione di altre realtà, l’aggregazione con altri operatori o la cessione di attività”.