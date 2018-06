Envision Healthcare in rialzo su offerta fondo KKR

editato in: da

(Teleborsa) – Envision Healthcare in luce sul listino americano. La società di private equity KKR ha deciso di rilevare la società di servizi medicali offrendo 9,9 miliardi di dollari, incluso il debito.

Secondo i termini dell’accordo KKR acquisirà tutte le azioni Envision in circolazione al prezzo di 46 dollari per azione in contanti, che rappresenta un premio del 32% rispetto alla chiusura del 1° novembre 2017, giorno immediatamente successivo al primo annuncio della società. Il premio è del 5,4% sul prezzo di chiusura di Envision di venerdì scorso (9 giugno 2018).

“L’annuncio di oggi riflette gli sforzi profusi dal nostro team per esplorare tutte le opportunità di offrire valore ai nostri azionisti”, ha commentato Christopher A. Holden, Presidente, Amministratore delegato e Direttore di Envision.

Al Nyse il titolo sta registrando un incremento del 2,55% a 44,755 dollari.