Enti territoriali, Corte Conti: ok linee guida rendiconti 2019 e budget 2020-2022

(Teleborsa) – La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha approvato, con due delibere, le Linee guida per le relazioni dei Collegi dei revisori dei conti sui rendiconti delle Regioni e delle Province autonome per l’anno 2019 e le Linee guida per i Collegi dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle stesse amministrazioni regionali per gli esercizi 2020-2022. Lo rende noto la Corte dei Conti in un comunicato spiegando che “il primo documento fornisce le indicazioni per ricostruire il quadro economico-finanziario di riferimento per la valutazione dei provvedimenti che saranno adottati dagli enti nell’attuale fase emergenziale”.

Si legge poi: “Le Linee guida sui bilanci di previsione delle Regioni e delle Province autonome per gli esercizi 2020-2022, invece, segnano il momento conclusivo delle analisi condotte sul ciclo di bilancio, al fine di stabilirne il grado di affidabilità e di valutarne la capacità di prevenire fenomeni di squilibrio”.

“Il difficile contesto programmatorio determinato dall’epidemia da Covid-19 – spiega il comunicato – produrrà sensibili scostamenti rispetto alle originarie previsioni di bilancio per effetto della ridotta riscossione tributaria e della contestuale espansione della spesa sanitaria, con conseguente ridefinizione degli obiettivi di finanza pubblica e dei vincoli previsti per gli enti regionali, ma sara’ questa l’occasione per rappresentarne opportunamente le cause e valutare le criticità innescate dall’emergenza”.