Enti locali, Castelli: stiamo lavorando per prevedere procedure di accompagnamento

editato in: da

(Teleborsa) – “Il tema delle procedure di risanamento dei comuni è sempre stato un obiettivo prioritario nella mia azione di Governo. Abbiamo attivato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze un tavolo di studio, unitamente al Ministero dell’Interno ed alla Corte dei Conti, per analizzare le modifiche del Testo Unico degli Enti Locali, necessarie per andare incontro ai Comuni che si trovano in una situazione di dissesto o pre-dissesto ed offrire loro un supporto normativo concreto“. Lo ha detto il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, intervenendo alla presentazione del Rapporto Ca’ Foscari sui Comuni, durante l’anteprima del Festival della Statistica e della Demografia di Treviso.

“L’obiettivo – ha spiegato – è quello di prevedere procedure di assistenza che siano di accompagnamento agli enti per individuare le migliori soluzioni ‘su misura’ per l’uscita dalle criticità finanziarie, nell’ambito di una cornice normativa unica. Questo deve portare ad una forma di autocorrezione dell`Ente stesso, al fine di determinare un percorso di risanamento spontaneo e non forzato”.