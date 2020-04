Enti locali, Castelli: ripartiti fondi per 80 milioni. A breve pacchetto “Cura Comuni”

editato in: da

(Teleborsa) – Nei prossimi giorni a Comuni, Province e Città Metropolitane, arriveranno 80 milioni stanziati con il Decreto Cura Italia. Lo ha detto il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.

Questa mattina – si legge nel comunicato – in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, abbiamo approvato gli schemi di decreto di riparto del fondo di 70 milioni destinato alla sanificazione e disinfezione di uffici, ambienti e mezzi e di quello di 10 milioni per l’erogazione dei compensi per gli straordinari della polizia locale che è stata impegnata a seguito dei provvedimenti di contenimento e per l’acquisto dei dispositivi di protezione. A breve verranno firmati i Decreti, che diverranno dunque operativi.

Una vera e propria corsa contro il tempo, sottolinea Castelli. “Stiamo velocizzando tutte le procedure per rendere operative tutte le misure economiche che abbiamo previsto nei Decreti adottati fino ad oggi, per fare in modo che famiglie, imprese, ma anche gli Enti Locali, risentano il meno possibile di questa situazione”.

“Sugli Enti Locali, prosegue, stiamo facendo un grande lavoro, coscienti dell’importanza che hanno. A brevissimo chiuderemo anche il pacchetto di norme Cura Comuni, a cui stiamo lavorando, e che entreranno nel prossimo Decreto di Aprile“.