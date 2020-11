Enti Gestori Previdenziali, Puglia: “Condivisibile scelta di sospendere i contributi”

editato in: da

(Teleborsa) – “Le casse di previdenza stanno svolgendo un ruolo fondamentale in questo scenario caratterizzato dall’emergenza sanitaria, anche attraverso l’erogazione dei sussidi che il Governo ha previsto per i professionisti iscritti”. Per tale ragione – in occasione della presentazione della Relazione annuale 2020 di Fondazione Enpaia – il presidente della Commissione Bicamerale Enti Gestori Previdenziali Sergio Puglia, ha condiviso la scelta di Enpaia “di prevedere, in questa fase, la sospensione dei contributi”.

Dalla Relazione 2020 Enpaia presentata oggi emerge la necessità che il Governo incentivi il contributo dei soggetti privati alla ripresa soprattutto sul fronte fiscale. Enpaia chiede, inoltre, la detassazione delle misure di sostegno diretto agli iscritti che gli Enti di previdenza privati hanno approntato durante la pandemia. Condivide tali richieste?

“Credo che siano più che ragionevoli. Stiamo sostenendo questa idea, anche perché si tratta di previdenza, quindi di sostenere gli italiani. Noi già stiamo chiedendo al Governo di incentivare sia misure fiscali che possano sostenere gli investimenti all’economia reale sia misure di aiuti quando c’è un sostegno diretto ai propri iscritti”.