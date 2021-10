Entech, debutto senza scossoni sull’Euronext Growth di Parigi

(Teleborsa) – Entech, società specializzata nella progettazione e produzione di sistemi di conversione e accumulo di energia rinnovabile, sta registrando un debutto senza grossi movimenti sulla Borsa di Parigi. Il titolo scambia in frazionale rialzo rispetto al prezzo di riferimento di 6,95 euro indicato in sede di offerta pubblica iniziale (IPO), il quale le avrebbe dato una capitalizzazione di circa 100,7 milioni di euro.

La società ha raccolto 25,3 milioni di euro nell’IPO che l’ha portata su Euronext Growth, nella quale sono state sottoscritte 3.165.468 azioni (esclusa l’opzione di over-allotment). Questa cifra potrebbe raggiungere i 29,1 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell’opzione di over-allotment. La domanda complessiva è stata di 6.902.858 titoli, pari a 2,2 volte l’offerta iniziale.



Christopher Franquet, CEO e co-fondatore di Entech, ha sottolineato il fatto che in soli 5 anni la società ha raggiunto “una fase di sviluppo solida e attraente non solo per gli investitori, ma anche per tutti i professionisti delle energie rinnovabili, siano essi clienti, partner o nuovi dipendenti”. “Adesso scriveremo insieme una nuova pagina della nostra storia per intensificare, in Francia e a livello internazionale, il nostro contributo alla transizione energetica”, ha aggiunto.