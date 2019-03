editato in: da

(Teleborsa) – L’ENPAP, Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, dice sì a una gestione finanziaria sempre più orientata a investimenti sostenibili e responsabili escludendo settori come armi di distruzione di massa, gioco d’azzardo e pornografia, impegnandosi a rispettare, per qualsiasi suo investimento e ogni volta che sia tecnicamente possibile, standard elevati, precisi e condivisi di responsabilità e sostenibilità (SRI – Sustainable and Responsible Investment).

SOSTENIBILITA’ E RESPONSABILITA’ SOCIALE, BINOMIO VINCENTE – “La spinta ad una gestione complessiva dell’Ente orientata eticamente in termini di sostenibilità e responsabilità sociale appartiene al nostro Consiglio di Amministrazione fin dall’inizio del suo mandato – dice Felice Torricelli, Presidente ENPAP – e rappresenta bene l’importanza dei valori di pace, solidarietà, trasparenza, equità sociale e rispetto della persona umana che sono tipici della comunità degli Psicologi. Non siamo solo professionisti, ma siamo una comunità attenta al benessere sociale, ambientale e alle qualità etiche di chi, governando grandi società, può avere influenza sull’ambiente e sulla collettività”.

L’IMPATTO FINANZIARIO – “La scelta di investire in società attente all’impatto sociale, ambientale e alla qualità della propria amministrazione è anche razionale dal punto di vista finanziario – aggiunge Federico Zanon, Vicepresidente ENPAP. L’attenzione a questi aspetti riduce il rischio di eventi critici, danni ambientali, sociali o errori di gestione. Tutti eventi che hanno mostrato di impattare sul valore delle aziende, provocando perdite per gli investitori”.