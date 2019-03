Eni-Venezia: economia circolare per il porto Marghera

editato in: da

(Teleborsa) – E’ stato firmato l’accordo tra Syndial, la società ambientale di Eni, e Veritas, la multiutility della Città metropolitana di Venezia, per realizzare a Porto Marghera un impianto che trasformerà la frazione organica dei rifiuti solidi urbani in carburanti di nuova generazione.

Nello specifico si vuole realizzare un prototipo industriale “Waste to fuel” che lavorerà fino a 150 mila tonnellate anno di FORSU per produrre bio olio e bio metano.

L’obiettivo dell’intesa è quello di far rinascere Porto Marghera con l’economia circolare con la previsione che le parti condividano valutazioni tecniche e di governance per la gestione e realizzazione dell’impianto. Nello specifico Veritas dovrebbe fornire almeno 100 mila tonnellate anno di FORSU e altre frazioni di scarti a matrice umida provenienti dalla raccolta differenziata dell’area metropolitana di Venezia e dal mercato di settore. Syndial, centro di competenza Eni per le tematiche ambientali e la gestione dei rifiuti, oltre a mettere a disposizione un’area di proprietà già bonificata, realizzerà e gestirà l’impianto industriale che applicherà la tecnologia proprietaria Eni “Waste to fuel”, atta alla lavorazione di 150 mila tonnellate anno di FORSU per produrre bio olio e bio metano.

L’accordo, promosso dal sindaco di Venezia e della Città Metropolitana Luigi Brugnaro, è stato sottoscritto da Vincenzo Maria Larocca, Amministratore delegato di Syndial, società ambientale di Eni, e da Andrea Razzini, Direttore generale di Veritas, multiutility che effettua la raccolta, la valorizzazione e il trattamento dei rifiuti nel territorio veneziano.

Il primo impianto di tale tecnologia è stato avviato nel mese di dicembre a Gela, in Sicilia.